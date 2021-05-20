近日馬圈最爆話題當然是馬會公佈轄下從化馬場未來發展大計，包括由2025年開始定期舉辦國際級賽馬，據報相關投資涉及40億港元。

馬會上周五（14日）與廣州市政府簽署框架合作協議，共同推進粵港澳大灣區的馬產業發展。

整個發展項目預計將於2025年前完成及啟用，致使從化馬場可以舉行世界級的賽馬比賽。

據了解，有關方面擬把個別目前在港上演的分級賽，在未來轉移至從化馬場進行，以提升當地賽馬的國際知名度。

為進一步增加從化馬場的現有馬房設施，沙田馬場將展開大型翻新工程，提升馬房訓練設施，以替馬口數目的增加而鋪路。

長遠而言，一眾良駒若在香港上演的賽事，特別是國際一級賽揚威，便有機會在國際上和大灣區內創造配種價值。

對香港來說，在從化馬場增加賽事，可令馬口持續增長，並有助加大賽事編排的空間，特別是2000米及以上途程的賽事。

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