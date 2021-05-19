公司騎師潘頓昨晚（19日）在谷中勝出頭場賽事，其後發現腰部受傷。

有關方面獲悉此事後，一直沒有暫停騎師王即場投注，並讓當事人接受醫生治療，以給他時間爭取在餘下場次照常出賽。

由於馬迷當時對事件不知情，故在第一場賽後即場投注潘頓騎師王的大有人在。

而當馬會宣佈潘頓由第三場開始退賽後，他們相關的注項誠如馬迷所言變相焗輸，皆因潘頓座騎換人後在騎師王是不計分的。

據了解，潘頓當時受傷後一直有醫生給他嘗試舒展腰部肌肉，以減輕痛楚，惟其情況在第二場賽後一直沒有改善，他最終於第三場開跑前退下火線。

潘頓目前傷勢並不嚴重，今早（20日）將如常入紙排位，在星期日（23日）沙田日馬宣佈出賽。

另一方面，騎師何澤堯、班德禮及黃俊分別在昨夜第三、八、九場不小心策騎被罰，後兩者同由6月2日開始停賽兩天，前者則於6月6日起停賽兩天及罰款60,000元。

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