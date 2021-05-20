希斯馬房生力軍「大有心得」上仗末段在潘頓施展渾身解數下，及時趕過巴度座騎「有視力」（姚廐）開齋。

「大有心得」當時雖贏得驚險，但卻打破四班谷草2200米紀錄時間，賽績出色。

練馬師希斯表示以三歲馬而言非常難得，此駒下季更為成熟，成績當更進一步。

「大有心得」常見慢閘，因此上次希斯特別申請讓馬兒蒙着頭布入閘，以助牠較理想地起步。

結果此駒出閘後咬住四、五位，守得好位後，直路上展開衝刺，並順利勝出。

此駒周日（23日）在第五場轉跑田草2000米一樣合腳法，有力取得連捷。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199