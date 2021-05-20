華將梁家俊今季表現醒神，時有佳作，正如上仗第三度為姚本輝馬房本年度四歲新馬「勝靈之駒」掛帥，終取得回報。

「勝靈之駒」為蔡約翰馬房四捷新星「速遞奇兵」同父馬，毛色亦相同，上仗在梁家俊胯下演出大幅進步，末段從中檔殺上，一衝即過晒，順利獲取服役生涯首Win。

姚本輝賽後指出「勝靈之駒」在港頭兩戰，除了因為檔位不利影響外，路程1200米亦太短，加上馬兒本身進度未足，故此交不出應有水準。

他謂直至上場累積了一定競賽經驗，馬匹表現有所進步，而且沙田1400米亦更合發揮。

他又指此駒內在鬥心很強，跑來沒有搶口，甚為放鬆，在進步之中。

「勝靈之駒」是「聖靈瀑布」（Sacred Falls）的子嗣，並與列陣沙田銀瓶的「速遞奇兵」同父，後駒已四出四捷，「勝靈之駒」亦有相當實力，勢於周日（23日）田戰第十場四班1400米再下一城。

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