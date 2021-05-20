沙田馬場星期日（23日）舉行遮打盃賽馬日，而遮打盃是今季最後一項一級賽。

翻查紀錄，蔡約翰已連續11季同日勝出頭馬，而且對上六季共獲十Win，其中九場由莫雷拉經手。

蔡廐周日參戰馬中，分別有「速遞奇兵」、「神之水滴」及「二雋」由莫雷拉執韁，定是馬房出擊重心。

第四場「速遞奇兵」四次上陣均角逐田草1200米，結果悉數掄元。

上仗總時間1分08秒24，比起當日同程一級賽頭馬「福逸」仲要快0.4秒。

由此可見，今仗雖然首度進軍分級賽角逐G3沙田銀瓶，「速遞奇兵」仍然有力保持不敗之身。

另外，對上兩季遮打盃日，蔡廐分別有「明駿之星」及「共創繽紛」於四班田草1200米由莫雷拉贏馬。

今次安排初出新馬「神之水滴」角逐同班同程，出王牌兼強配雷神。

此駒自3月由從化返港後已四度試閘，全部非勝即位，做足工夫初出，可期先拔頭籌。

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