容天鵬在本周日（23日）派出六駒上陣，數目是近期較多的一次，當中不乏季內有表現之馬，「觀世界」便是其一。

這匹質新馬季初以凌厲後勁勝出1200米，原本以為可以扶搖直上，可惜其後演出只屬一般。

今次角逐有過一次經驗的1600米，且看能否成功爭取第二場勝利。

容天鵬說：「『觀世界』雖然本身贏1200米，但自此之後落腳愈來愈慢，失去前速，惟有慢慢向較長途程發展。」

「此駒上仗初跑1600米，由於沿途際遇影響，直路上被迫於馬群中穿插上前，這當然不及之前贏馬時，在外疊望空長驅直進來得暢順。」

「不過表現總算唔差，看來現時1600對此駒而言比較適合。」

「汲取上賽經驗，希望「觀世界」今次再跑一哩會有好表現。」

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