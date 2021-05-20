潘頓剛周三（19日）谷戰憑「赤馬雄風」大熱食頭糊，可惜其後因背傷，被迫退下火線。

周日（23日）沙田十一場賽事，潘頓除了第四場外，其餘十場均有座騎，而且抽檔運不俗。

潘頓所策十駒，全部排7檔或以內，其中以第二場「天意」（2檔）、第三場「勝利才子」（3檔）及第十場「皇龍福將」（2檔）排檔最好。

「皇龍福將」剛戰初配潘頓奪亞軍，頭馬「獨角寶寶」再出跑第二，證明賽事水準不俗，今次人馬再來，有望成功坐正。

至於第七場「志在四方」同樣受到注目，此駒前季曾由潘頓勝出，這次是此駒轉投韋廐後，人馬首度重逢，排6檔形勢不俗，值得重視。

潘頓周日座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 得力寶駒 7

二 天意 2

三 勝利才子 3

五 正本開心 7

六 弗雷 4

七 志在四方 6

八 時時精綵 6

九 閃得快 4

十 皇龍福將 2

十一 精彩勇士 9

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199