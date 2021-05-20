星期日（23日）跑沙田日馬，下周三（26日）則跑谷草夜馬，屆時將有九場C跑道賽事進行，頭場定於傍晚6時45分開跑。

相關馬匹報名已在今午（20日）公佈，其中七場正選馬滿額兼有後備馬，貫徹谷夜一貫熱鬧場面。

騎師方面，周俊樂及郭能下周三仍要停賽，兩人同於5月30日沙田日馬復出。

波健士正式由下周三開始停賽九天，史卓豐同日起停賽兩天。

練馬師之中，霍利時剛戰（19日）谷草夜賽起孖達標，今次報名四駒全做正選，屆時可憑「超趣」及「爸巴閉」再贏谷戰。

時廐剛戰勝出馬之一「鑲白旗」，其馬主顧明均捐出贏馬獎金予日前墮馬離世騎師祖格拉的家人。

下周三他以名下一另一駒「鑲藍旗」出賽谷夜五班1200米，該匹文廐五歲馬服役未開齋，到時首戰谷中，旨在爭取突破。

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