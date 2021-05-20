周四（20日）早上，從化馬場有五組草閘完成，路程全屬1200米。

《蘋果》晨操專家積奇點讚第二組呂健威馬房「悅跑得」，此駒較早前在泥地1200米，與「好玩福星」跑獲平頭冠軍。

來港暫一捷的五歲澳洲自購馬「悅跑得」今晨試閘排外檔起步，全程在外疊跟前競跑，末段在鞍上人按韁下以第三名衝線，沿途走勢有前有後，表現相當出色。

第三組沈集成馬房「同樂日」，今次試閘排1檔，沿途領放輕鬆帶返終點，狀態依然對辦。

第五組希斯馬房「樂天派」，早段跟在第三位，直路望空輕輕試騎透出，此駒情緒較以往穩定，是本身進步的最佳證明。

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