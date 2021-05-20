姚本輝五月份勝出三場頭馬，季內累積28Win，排練馬師榜第九位。

周日（23日）沙田賽事，姚本輝派出五駒上陣，其中一匹實力馬是第六場四班1600米「機械戰士」。

「機械戰士」上仗加盟姚廐首戰，即跑獲平頭第二，表現不俗。

不過，今戰卻由潘頓換上莫雷拉，姚本輝透露箇中原因。

原來在當日賽後晚上，潘頓已向姚本輝查詢，「機械戰士」是否在周日（23日）再上陣。

由於當時姚本輝正享用晚餐，加上他習慣在翌晨檢視馬匹，才決定出賽安排，故沒有即時回覆潘頓。

去到第二日早上8時許，姚本輝向潘頓表示想以他繼續策騎「機械戰士」時，對方已另覓座騎。

姚本輝慨嘆潘頓一晚都等不了，幸好找到另一位高手莫雷拉壓陣，讓「機械戰士」得以維持競爭力。

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