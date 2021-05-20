馬會屬下廣州從化馬場環境寬敞，不少馬匹北上吸收靈氣後，演出大幅改善。

告東尼似乎看通這點，「秒秒精彩」勝後演出有點低落，此駒早前運往從化受訓一段時間，剛周日（16日）復出即重拾勝軌。

馬王「時時精綵」季內演出跌watt，六戰只獲四亞一季，上仗出戰女皇盃跑第五，沿途缺乏競爭力。

告東尼早前安排「時時精綵」到從化受訓，並在當地勝出試閘。

這位冠軍級練馬師受訪時指出，「時時精綵」在從化重拾新鮮感，狀態亦有所提升。

「時時精綵」今次操好回港，目標直指周日（23日）田草日賽第八場遮打盃，力爭再度成功衛冕。

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