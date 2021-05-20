沙田馬場星期日（23日）舉行遮打盃賽馬日，亦是本季最後一個國際一級賽日。

全日重頭戲2400米遮打盃，只得八駒參戰，因「金鎗六十」（呂廐）退出，上季馬王「時時精綵」（東廐）肯定是焦點。

事實上，「時時精綵」亦是上季遮打盃盟主，在最佳拍檔潘頓胯下輕勝而回，而同日潘頓亦憑「常感恩」（已退役）捧走國際三級賽沙田銀瓶。

另外亦勝出「萬眾力得」、「鎧運之星」（均屬羅廐）等駒，全日累積四Win，堪稱上季遮打盃賽馬日大贏家。

周日潘頓依然惡馬如雲，最大機會勝出當然的是「得力寶駒」（呂廐），今季已勝出第一場新馬賽1000米，上仗再出沿途居中游位置，末段在何澤堯催策下交出良好反應，雖然最終仍負於「蟲草成名」（高廐），但亦可入Q。

「得力寶駒」初出即勝後，此父系在港共有八匹子嗣全數均交出頭馬，成績亮麗。

「時時精綵」則在遮打盃進行衛冕戰，此駒今季出賽六次，有五次跑入位置，當中包括去年尾香港瓶（一級賽2400米）中敗於「業界巨頭」蹄下跑獲亞軍。

然後在香港金盃（一級賽2000米）中在「金鎗六十」之後取得季軍，今季尚未打開勝利之門，所以告東尼安排此駒首次到從化休養生息，希望有助牠回復朝氣。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199