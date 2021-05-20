現役灰馬雖數量有限，但普遍很有競爭力卻是不爭的事實，最新就有「好運寶寶」及「平海歡星」在剛周三（19日）谷夜分別入Q及勝出。

星期日（23日）出賽沙田馬場的灰馬仍有數匹，如「盛勢」、「龍鼓飛揚」、「雄龍」、「影疾」等。

其中，只剩20分的「盛勢」落後安全線六分，季內餘下時間非勝不可，否則季後必被強制退役。

幕後也心知肚明，否則「盛勢」這次跑五班1400米，也不會打王牌鞏固出賽資格。

這匹八歲灰馬季初贏同班同程評22分，當時尚在葉廐未投賀廐。

為向馬主交代，賀賢決意求變求勝，安排「盛勢」進駐從化馬場一個月接受短期訓練，給牠盡量營造新鮮感，以便回港全力攻堅。

此駒剛周一（17日）在從化試草閘，居然是全組起步最快一駒，之後沿途走勢順暢自然，顯得很有朝氣。

周日出賽首本途程，僅負113磅確有機會重新振作。

至於「雄龍」角逐四班1400米打王牌，本身季內長跑長有，累積十戰兩勝五位一殿一第五，僅一次跑第七不獲獎金。

此駒至今兩捷俱在田草1200米，1400米雖未贏過，但近三仗卻於同程依次跑獲殿、季、亞軍，進步可見一斑。

如今匆出再攻1400米，留前鬥後未嘗不可脫穎而出。

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