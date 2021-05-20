每年一度英國皇家雅士谷賽期將於6月15日星期二展開，為期一連五天。

今年繼續因疫情所限，將不會即場發售入場券，只許一些預先核准人士進場觀賽。

去年因英國疫情爆發，雅士谷賽期全程閉門作賽，場面十分冷清。

考慮到現時疫情已受控制，皇家雅士谷賽馬會表示按照政府規定，體育賽事可容許每次不多於4,000人觀賽的大前提下，到時將安排馬主、賽馬會會員等以抽籤形式獲取門票進場，務求在遵守防疫規則之餘，也能讓賽期恢復現場氣氛。

有關方面表示仍會積極與政府磋商，嘗試爭取增加入場人數，惟大前提仍是要確保今屆皇家雅士谷賽期可如期順利舉行。

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