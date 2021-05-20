蔡約翰能夠在港成為11屆冠軍練馬師，除了因為他練馬功力了得以外，另一位最大功臣當屬金牌馬販大衛派斯。

大衛派斯以往為蔡約翰引入過不少良駒，近年代表作包括「天下為攻」（已退役）及「旺蝦王」這兩匹一級賽冠軍。

周日（23日）舉行遮打盃賽馬日，蔡約翰馬房三歲澳洲自購新馬「神之水滴」服役初出，角逐四班1200米。

「神之水滴」馬主為好酒好菜團體，經理人高德謙醫生、劉錫康及林子雲醫生均是蔡廐忠實馬主，會員則有大衛派斯等人，相信此駒質素必有保證。

「神之水滴」為澳洲老牌種馬Mossman子嗣，蔡約翰歷來訓練過五匹同父馬「天下為攻」、「劍斷浪」、「安琛」、「皇帝法令」（均已退役）及「跳出世界」，全數交出三Win或以上，總共累積23捷之多。

「天下為攻」更成為一級賽主席短途獎冠軍，可見蔡約翰訓練此系子嗣極有心得。

「神之水滴」同母哥哥「兄弟熊」在港首四戰獲一冠兩亞，性能十分早熟，其中一仗跑新馬賽更只是不敵「巴基之星」（已退役）跑第二名，表現毫不失禮。

「兄弟熊」最終以一捷馬身份在港退役，不過此駒其後改赴美國作賽後表現大放異彩，上陣15次獲得八冠一季佳績。

去年「兄弟熊」表現甚至更勝往昔，本身七次出賽取得六捷之多，反映此駒絕非早熟早殘之輩。

「神之水滴」賽前試了七課大閘，可見操好才上陣，今次這匹三歲新兵絕對有力揚威大賽日。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199