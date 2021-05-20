華將一哥何澤堯近期成績一般，惟既然下周二（25日）是其31歲生辰，他又試過前季生日前兩次賽事起孖，所以周日（23日）沙田馬場之戰，何澤堯座騎仍可優先考慮。

其當日座騎以來自其頭號戰友呂健威麾下的戰駒，最有機會助其贏馬提前慶生。

第十場「縱橫十六」初出跑田草1000米後上第四，上仗又跑第四，本身進度回穩，今場可施威脅。

第九場「共同勝利」季初由蘇銘倫（已離職）贏三班田草1200米開齋，當日評74分，如今則為76分，亦有反彈條件。

第八場遮打盃有今季準馬王「金鎗六十」放棄參戰，何澤堯接手其廐侶「龍鼓飛揚」。

優質灰馬「龍鼓飛揚」季內曾挫上季馬王「時時精綵」（東廐）捧走百週年紀念銀瓶，今仗不可忽視。

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