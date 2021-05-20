谷中昨晚（19日）有兩場五班賽進行，途程都是一哩，結果各有一駒在賽後發生問題，分別為頭場「東方雷」及第二場「時尚傳奇」。

當中，隸屬何良馬房的「東方雷」於頭場跑尾三，賽後無被發現任何明顯異常之處，卻在今午（20日）被馬會公佈退役。

此駒現年五歲，服役以來取得一勝四位，總獎金接近80萬元。

何廐再受打擊，最新只剩28駒，少絕全體練馬師。

至於容廐「時尚傳奇」在第二場跑第四，評分不獲調整，目前仍是20分。

此駒今早被獸醫發現右前腿不良於行，按例被規定必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

另一方面，沈廐三歲愛爾蘭自購新馬「高陞高聲」因5月19日發燒，已於今晨排位前退出周日（23日）田戰第一場1200米新馬賽，沒有後備馬補上。

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