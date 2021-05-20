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麾下南美兵勇猛 余潤興遮打盃再擺雙箭頭 圖製一級賽冠軍「神駒」

12分鐘前
余潤興（右）早前勝出皇太后盃三級賽

星期日（23日）田戰重頭戲一級賽遮打盃（2400米），人稱余伯的馬主余潤興叫兩飛，再派「勇戰神駒」（苗廐）及「勇猛神駒」（沈廐）同場參戰分級賽。

「勇戰神駒」來自智利，「勇猛神駒」則是巴西自購馬，如果這兩匹南美馬包Q而回，相信會成一時佳話。

余伯曾表示，他勇於不斷嘗試，在世界各地搜羅名駒，也不介意從南美洲這些冷門國家入貨。

南美洲馬普遍需要長時間適應水土，余伯給予耐性，今季可算是收成期。

「勇戰神駒」、「勇猛神駒」，以及另一匹智利馬「超霸神駒」（沈廐）季內合共贏了六場賽事，表現不錯。

禮拜日遮打盃2400米，「勇戰神駒」跑2000米打吡後追甚勁得第三，上仗在港初跑2400米皇太后盃（三級賽2400米）所負不遠，長途實力甚強。

至於上仗與「勇戰神駒」同場的「勇猛神駒」，在港初跑2400米即勝，長力亦唔使擔心。

「神駒」系呢輪當旺，先有「勇猛神駒 」捧走三級賽皇太后盃，然後又到「超霸神駒」泥地完成三捷，余伯當然希望可以乘接旺勢，捧埋遮打盃。

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