澳洲昆士蘭冬季嘉年華賽期即將展開，包括力爭創紀錄於澳洲四奪打吡的「至勁爆」在內，共七匹維省賽駒原定於5月18日由維省飛往昆士蘭，提早到當地為一系列大賽作準備。

不過在航班起飛前，馬匹團隊突接獲昆士蘭衞生局通知，由於該航班是從香港出發，故在抵達昆士蘭之後，機上所有人員必須在當地先行隔離檢疫14日。

此舉將令到以上馬匹出戰大賽的行程受阻，除了「至勁爆」在6月5日會出戰昆士蘭打吡外，三戰全勝明星馬Aryton原定也在下周六（29日）列陣三級賽Fred Best Classic。

鑑於時間緊迫，澳洲賽馬事務大臣將與昆士蘭衞生局磋商，而一眾相關練馬師亦已有後備方案，馬匹最後或者會經由陸路前往昆士蘭，預料星期五（21日）抵達。

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