全季最後一項G1上演在即，由於囊括董事盃和香港金盃的「金鎗六十」高掛免戰牌，未免有點褪色，更表示香港第二匹三冠馬王已經流產！

香港唯一的三冠馬王「翠河」，同時保有四奪遮打盃的紀錄。

「翠河」在港服役首季並無上陣；次季由第四班36分起步，六戰六捷，包括打吡大賽及當時跑1800米的遮打盃。

接下來的兩季，「翠河」都在1600米董事盃屈居亞席，即使其後皆連奪香港金盃和遮打盃，也未能成為三冠馬王。

直到1993至94年度，「翠河」終於得償夙願，全季跑了七場贏了三場，贏的三場正好是董事盃、香港金盃和當時跑2200米的遮打盃，加冕為三冠馬王。

這麼多年來，不但未再有三冠馬王誕生，就是挑戰三冠寶座的鏡頭，也僅出現過一次！

2012年5月27日，「雄心威龍」初跑2400米路程，為三冠殊榮而戰。

在此之前，「雄心威龍」已摘取了董事盃和香港金盃。但在遠征杜拜問鼎免稅店盃無功後，返港首戰於冠軍一哩賽只能跑個梗頸四。

所以跑遮打盃時，其狀態並非處於勇境。

事實上，在那場僅得六駒在陣的遮打盃，貴為馬王的「雄心威龍」竟然不是大熱門而只是次熱門，大熱門是剛勝出同程皇太后紀念盃的「多名利」。

結果沿途包尾的「雄心威龍」，直路雖鬥贏了同樣靠衝的「多名利」，卻無法超越佔了先機的當屆皇太后紀念盃亞軍「智多飛」，以個半馬位之為屈居亞軍。

許多馬迷都認為，要非「雄心威龍」舟車勞頓去了一趟杜拜，遮打盃是輸不掉的。是否真的如此，便惟有說句見仁見智了。

撰文：余伯樂

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