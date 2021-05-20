霍利時剛周三（19日）谷草夜賽，憑「爪皇烈焰」及「鑲白旗」起孖，季內累積已有16頭馬，成功上岸。

時廐七歲傑出老馬「鑲白旗」季內兩度報捷皆於谷夜三班1800米，鞍上人均為田泰安，騎師、練馬師與「旗」系資格馬主顧明均之間，建立良好合作。

田泰安同鄉好友祖格拉，日前在毛里裘斯戰神馬場發生嚴重墮馬意外，最終不幸離世。

田泰安事後不但發文悼念，而且採取實際行動，捐出剛周三全數策騎費予祖格拉的家人，並希望可以一呼百應。

霍利時今天（20日）在社交網站發文表示，「鑲白旗」馬主顧明均決定捐出昨晚贏馬獎金，以支援祖格拉的家人。

三班賽頭馬獎金85.5萬，馬主佔當中七成，換言之顧明均將捐出約60萬元。

至於霍利時對祖格拉遺孀Chaaya表示慰問，他謂整個南非及毛里裘斯馬圈都會與後者同行，助她度過難關。

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