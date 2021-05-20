姚本輝與莫雷拉一向較少攜手出擊，不過正所謂貴精不貴多，這對騎練近兩次合作「上駿之星」及「生生勝勝」均凱旋而歸。

周日（23日）沙田日馬，姚本輝將「機械戰士」交由雷神發揮，有望延續兩人合作的出色表現。

今晨（20日）七點左右，姚本輝在機坪熱身圈睇住旗下禮拜日戰馬「機械戰士」助手踱步，隨後雷神過檔策騎馬匹到大圈跑道做最後考驗。

姚本輝走到烽火台地下手持望遠鏡觀察馬匹走勢，跟住返回機坪捉住雷神問長問短。

此駒今次交畀雷神搏殺，睇嚟實食冇黐牙。

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