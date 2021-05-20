葉楚航今季與莫雷拉合作愉快，雙方17次攜手出戰，取得五冠三亞之佳績，上名率接近一半。

至於練騎大熱合作亦有保證，六戰成績三冠一亞，入Q率超過六成半，而落敗兩場亦跑第四及第五。

周日（23日）沙田賽事第二場第五班1400米「得賞」（葉廐），極有可能成為大熱門，值得信賴。

「得賞」來港作賽四季，上季兩勝是收成期，贏馬路程為田草1400米及谷草1200米。

今季初「得賞」處於減分期，直至去年11月，終於返回第五班作賽，可惜連場取位遇到阻窒，始終未能重溫勝利滋味。

今次葉楚航不敢托大，由莫雷拉為「得賞」操刀，人馬早前曾作拍跳工夫，增強溝通。

「得賞」現時跌至31分，較上季勝時33及39分低一截，而且接近上季初最低之29分，顯然佔一定優勢，雷神有望為此駒再入凱旋門。

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