告東尼馬房上季以「時時精綵」重奪失落十多年的香港馬王寶座，惟此駒今季連戰連敗先後四度屈居亞軍，本身已一年不勝，似不復當年勇。

已連勝兩屆遮打盃的「時時精綵」早前衛冕2000米女皇盃落空，星期日（23日）轉而再度衛冕2400米遮打盃，騎師仍是潘頓。

在對上八屆遮打盃，東廐僅於17年不勝，合共七度奪冠，堪稱本地最長途賽事專家。

與此同時，告東尼從騎時曾在1995年以「有性格」取得遮打盃平頭冠軍，當時另一頭馬是大摩麾下「開心人」，成為一時佳話。

遮打盃是季內最後一項一級賽，告東尼今屆出馬三匹（餘下兩駒為「馬克羅斯」和「包裝永旺」），力爭個人第11次封王（從騎曾三勝遮打盃）。

告東尼說：「潘頓於牠上仗（4月25日在女皇盃於頭馬『唯獨愛你』之後得第五名）後跟我說，牠似乎已不復當年勇，以往牠並不會輕易讓對手超越自己。」

「所以我決定將牠運往從化，讓牠休養生息。」

「牠現在極具新鮮感，準備好迎戰周日一仗，牠已百分百準備就緒。」

對於今季準馬王「金鎗六十」棄爭遮打盃，告東尼不諱言感到慶幸。

他說：「『金鎗六十』如出賽的話明顯是我們的勁敵，我很高興呂健威決定不讓牠出爭此賽。」

「『時時精綵』確是一匹正宗長途馬，跑來均速，但鬥心強悍，不輕易讓對手超越，這正是牠的優點。」

「牠是匹頂尖佳駟，曾勝出多項一級賽，證明實力不凡。」

「牠有強勁加速力，且能應付長途程。雖然牠的前速不快，但勝在氣量充足，跑兩哩途程也不成問題。」

「最重要的是馬兒從未令我們失望，只有今季例外，但我肯定牠已重拾佳態。」

「如果牠今仗能再高奏凱歌，我會感到十分高興。」

「牠是我訓練過最出色的哩半馬。」

「時時精綵」如在周日勝出總獎金1,200萬元的遮打盃，其在港服役總獎金（現為82,291,900元）將增至89,131,900元，從而趨近9,000萬大關，再創香港現役馬新高。

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