剛周日（16日）沙田賽事一眾勝出馬主中，有若干人士或單位於一周後的星期日（23日）均有本錢乘勝追擊，從而在沙田馬場贏馬揚威一年一度遮打盃賽馬日。

當中，剛周日憑「一定美麗」打破三個月頭馬荒的「美麗」系，星期日出「美麗友盈」、「美麗精神」及「終身美麗」，牌面不錯。

第九場「終身美麗」是舊名新用馬，本身連場輸近，狀態開始冒起，出賽騎師由潘頓換上莫雷拉，爭勝決心不言而喻。

至於「八仟師」馬主霍玉堂打破完近兩季齋缽後，如今派「弛曜風」出師第十一場三班田草1200米。

「弛曜風」上賽復配何澤堯後追第四輸不足兩個馬位，周日角逐本身贏過的田草A跑道，或可借勢敲響轉廐勝鼓。

「佳運財」贏到街知巷聞，同主九歲老兵「佳運來」與時間競賽，評分減到與上次贏馬時相若，本身在周日第九場角逐強項1400米，必拼無疑。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199