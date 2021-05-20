爪皇烈焰近四季首度報捷
剛周三（19日）谷草九場賽事順利完成，馬會今日（20日）公佈各駒評分調整。
全晚加分最多的是霍利時馬房「爪皇烈焰」，這匹九歲老馬在服役生涯尾聲取勝後，被評磅員加九分，現評40分。
「爪皇烈焰」下次報名出賽有兩個選擇，可負重磅留在第五班角逐，亦可報戰四班賽負輕磅。
至於呂健威馬房「陽明高高」，由莫雷拉勝出後被加八分，評分升至57分，依然可跑四班賽。
至於在五班賽取得連捷的「赤馬雄風」，最新升至42分，再出必須改跑四班賽。
5.19谷草夜賽各場頭馬加分情況
馬匹 最新評分（增幅）
赤馬雄風 42（＋6）
爪皇烈焰 40（＋9）
超額認購 51（＋5）
陽明高高 57（＋8）
聲勢 61（＋6）
皇寶 55（＋6）
平海歡星 71（＋6）
場場精綵 74（＋7）
鑲白旗 76（＋6）
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