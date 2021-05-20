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馬匹評分｜霍利時九歲老兵大爆發 「爪皇烈焰」下次有兩個選擇

1小時前
爪皇烈焰近四季首度報捷

剛周三（19日）谷草九場賽事順利完成，馬會今日（20日）公佈各駒評分調整。

全晚加分最多的是霍利時馬房「爪皇烈焰」，這匹九歲老馬在服役生涯尾聲取勝後，被評磅員加九分，現評40分。

「爪皇烈焰」下次報名出賽有兩個選擇，可負重磅留在第五班角逐，亦可報戰四班賽負輕磅。

至於呂健威馬房「陽明高高」，由莫雷拉勝出後被加八分，評分升至57分，依然可跑四班賽。

至於在五班賽取得連捷的「赤馬雄風」，最新升至42分，再出必須改跑四班賽。

5.19谷草夜賽各場頭馬加分情況

馬匹　最新評分（增幅）

赤馬雄風　42（＋6）

爪皇烈焰　40（＋9）

超額認購　51（＋5）

陽明高高　57（＋8）

聲勢　61（＋6）

皇寶　55（＋6）

平海歡星　71（＋6）

場場精綵　74（＋7）

鑲白旗　76（＋6）

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馬匹評分霍利時爪皇烈焰
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