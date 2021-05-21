周日（23日）沙田賽事第八場遮打盃，沈集成旗下「勇猛神駒」挾勝出皇太后盃之勢，被視為機會馬之一。

騎師潘明輝受訪時表示，「勇猛神駒」目前狀態維持贏馬時水準，對此駒寄予厚望。

潘明輝說：「『勇猛神駒』上場出戰皇太后盃，我認為牠有力爭入三甲。」

「因為賽前成哥（沈集成）對我表示，此駒在外地贏過2400米，路有根據，結果牠沒有令我失望，順利捧走皇太后盃。」

「剛周四（20日）我策騎『勇猛神駒』跳草地，馬兒的狀態很弗，走勢輕鬆，馬身輕盈，狀態令我非常滿意。」

「牠目前只有五歲處於壯年，我的任務是在陣上讓牠守在最舒適的位置，發揮馬兒最佳水準，與一眾本港最出色的大長途馬周旋到底。」

「由於今場有『馬克羅斯』在陣，步速應該不會如上場般慢，這對『勇猛神駒』更為有利。」

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