周日（23日）在沙田馬場，將會舉行季內最後一項一級賽遮打盃，十一場草地賽事採用全闊A跑道。

全日共有四場草地1200米，當中其中一項級際賽沙田銀瓶亦跑此程，田草1200米大熱門成績向來不俗。

近三季跑過95場，當中大熱門贏33次，勝出率為29%。

出戰頭場新馬賽的「得力寶駒」及「有主意」，兩駒皆暫跑兩次均入三甲，今場有力包辦連贏，值得支持。

至於第四場沙田銀瓶，擂台躉「速遞奇兵」四出四捷未逢敵手，今次首度挑戰分級賽，幕前幕後信心十足，有力以大熱姿態取下五連捷。

另外，同日亦有四場1400米賽事，此程近三季跑過87次，當中大熱門只曾勝出22次，佔總頭馬數目25%。

第十場四班草地1400米，「二雋」已經連續四仗入三甲，今次配上莫雷拉，即使排12檔預計仍會成大熱。

不過，始終馬匹質新當打，雷神選騎相信可以克服不利數據贏馬。

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