姚本輝不但練馬出色，而且買馬獨具慧眼，歷年有口皆碑。

四歲新西蘭自購新馬「勝靈之駒」（姚廐）季中開始上陣，經過兩個回合熱身後，上仗終於爆冷打開勝利之門。

姚本輝認為這匹由他親自引入的「聖靈瀑布」子嗣質素好，周日（23日）在沙田日馬第十場再戰四班1400米，有力爭取連捷。

姚本輝受訪時說：「『勝靈之駒』上仗勝出，我並不感到意外，反而冷至35倍卻令我有點驚訝。」

「因為此駒首兩仗其實跑得不俗，考慮過血統增程更好，因此上仗其實有一定信心。」

「結果馬兒在直路上以良好後勁擊敗對手，表現極具說服力。」

「縱使賽後被加了八分，惟仍留在第四班作賽，當有一定優勢。」

「『勝靈之駒』父系性能廣泛，相信此駒日後有機會再增程，本身質素新不斷進步，可望繼續有好表現。」

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