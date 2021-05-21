沙田馬場星期日（23日）第五場三T頭關四班2000米形勢均勻，惟從數據上看，鄭俊偉馬房「牛精輝煌」最值得留意，此駒亦為鄭廐當日唯一賽駒。

此駒上仗跑谷草2200米取得季內首度上名，而此駒過往兩捷同程，便是在季尾階段所得，而上季首捷同程前便於谷草2200米上名，今季部署同出一轍。

結合此駒每季初次上名後再出例打疊上名，加上廐主只得七Win遠離續牌指標，如今可拼則拼，「牛精輝煌」更無保留餘地。

周日三T有2,100餘萬多寶累積，預計派彩高達3,800萬，馬迷不妨碰碰運氣。

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