周五（21日）沙田馬場舉行三組泥閘，路程為1050及1200米。

《蘋果》晨操專家積奇認為，第一組苗禮德馬房「龍城皇將」試得相當好，末段騎落反應極佳，最終跑第三。

他指這匹三歲澳洲自購新馬過終點後衝過一眾同試馬，走勢令人眼前一亮。

第二組沈集成馬房「蟲草天峰」及鄭俊偉馬房「有力」均值得留意。

「蟲草天峰」試來有前有後，末段貫注力增強，「有力」以往虎頭蛇尾，今課早段跟前，末段回氣再上，續有進步。

第三組蔡約翰馬房「跳出世界」，末段按韁灑開大步衝上跑第二，看來已準備就緒上陣。

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