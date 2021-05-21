剛周三（19日）谷草賽事，莫雷拉狂掃五Win，現時在騎師榜拋離潘頓達18Win之多，雷神今季重奪冠軍騎師寶座，可算毫無懸念。

莫雷拉今晨（21日）心情大靚，他接受訪問時說：「我真是很開心，剛周三取得五場頭馬，對我來說非常重要，這進一步鞏固領先地位，擴大我的優勢。」

「我不想在季尾階段給對手從後追過而失去冠軍寶座，我絕對不想重蹈覆轍。」

莫雷拉在周日（23日）沙田賽事騎足11場。其中，他的尾場座騎第三班1200米「大紅蜂」，今季出道三戰獲兩冠一亞全入Ｑ，表現出色。

「大紅蜂」上場在莫雷拉胯下後上贏馬，盡顯質素之高，今仗力爭季內第三Win。

莫雷拉說：「『大紅蜂』毫無疑問擁有好馬的特質，本身潛質不俗，我期望可以長線策騎此駒上陣，相信牠將來會帶來不少驚喜。」

「『大紅蜂』上場爭1200米留衝一段，即發揮出牠的威力，只要今場交回上場贏馬水準，連捷機會仍然樂觀。」

「剛戰（19日）我取得五捷，手風大順，希望周日可以繼續贏馬，每場頭馬對我均十分重要。」

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