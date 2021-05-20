英國籍騎師班德禮4月起在港策騎出賽，至今憑韋達馬房「全才」及文家良馬房「紅麗舍」共取兩Win，後駒當日更造就騎練首次合作即勝。

值得一提的是，該兩位練馬師賽後不約而同地讚賞班德禮晨操十分勤力，並表示願意給予他更多支持。

班德禮勤懇的工作表現亦令他得到更多練馬師支持，周日（23日）他將初次與華籍練馬師丁冠豪合作，兩人憑「超班福星」聯手出戰第六場四班1600米。

「超班福星」來港至今上陣22次仍未敲響勝鼓，不過今次首度角逐四班賽，面對一眾較弱對手，卻有明顯優勢。

班德禮日前策騎這匹六歲馬進行拍跳，對「超班福星」已有一定了解，陣上可望有所發揮。

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