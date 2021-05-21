資深的馬迷，對未做練馬師前的羅富全，應該不會感到陌生。

綽號「六爺」的他，當年做騎師時成績很普通，掛靴後便轉到幕後發展，經過默默耕耘後，他在2017年獲發練馬師牌照。

全哥首季從練成績相當突出，該季勝出65場頭場，僅次於師傅蔡約翰，成為當季亞軍練馬師。

之後一季他連勝國際賽和香港打吡，包辦四歲馬系列三關頭馬，來到今季他也是爭奪冠軍的主角之一。

其實羅富全練馬功力深厚，最大原因是他師承兩位殿堂級練馬師大摩與蔡約翰。

大摩喜歡馬匹多拍跳，試跑喜愛跳足三段，多打磨快工夫；蔡約翰則大多數是單試，跳兩段為主，時間不會太快。

羅廐操馬摸式，確實較偏向阿蔡那套，羅廐馬基本上由助手操練，練馬師摸住的亦可特別留意。

另外，賽前由騎師過檔的馬，大多數在陣上都有好表現，例如「合約精神」賽前由潘頓試大閘、「翡翠鳳凰」賽前由田泰安過檔快試，正是馬房的搏殺模式。

馬房目前贏了50多場頭馬，有半數是上季D系列賽駒，馬房每季都有新血加盟，進度好的可以即用，較慢熱的減夠分，來季就好使好用。

在現階段，羅廐之舊馬已用得七七八八，故近期須依靠今季質新馬爭功。

例如「合約精神」、「快快有」、「皇龍福將」、「旗幟輝煌」、「俏芳華」及「路路醒」等，季尾時段，相信羅富全仍會依靠這批生力軍爭取成績。

自從可派馬上從化受訓後，羅廐喜愛將某些在港訓練而進度落後、或搏來搏去都未能建功之馬運上從化轉換環境，往往有意想不到的效果。

例如最近曾勝的「西利哥」其實季初曾經在從化操練，返港後跑了四仗成績平平無奇，只曾兩次得殿軍。

其後再上從化，雖然日子不長，然而返港後便打開勝利之門。

同類例子還有「以戰養戰」及「維港奔流」，值得注意的是這些從化上落馬，一定不可以跌磅，體重能維持在穩定水準就值得跟進。

全哥用人相當廣泛，兩位冠軍級騎師潘頓與莫雷拉，當然是主要對象，另外兩大高手田泰安及巴度都有交收。

此外，他與兩位華將也合作愉快，梁家俊贏「逍遙自在」及「精神威」，兩駒都有好分頭。

潘明輝也是冷殺手，贏「天駟」、「太陽威威」、「三生好運」及「維港奔流」，未來賽事若配上述騎師的話，就值得優先留意。

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