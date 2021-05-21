田泰安與太太Xaviere在今天（21日）不約而同地在他們的社交網站，上載去年註冊結婚的相片，寫上兩人已結婚一周年，希望可以白頭到老，長相廝守。

田泰安說：「其實我們在去年5月16日正式註冊成為夫妻，只是過去一個星期處於重大壓力中，（相信田泰安是指其同鄉祖格斯較早前墮馬離世）。」

「因此遲了上載我們結婚一周年的消息。我感謝太太對我默默支持，期待未來與太太慶祝更多更多的結婚周年紀念。」

田泰安和Xaviere結婚一周年紀念，人逢喜事，大家現時仍然sweet爆。

田泰安剛周三（19日）策騎「鑲白旗」贏馬，累積連勝六個賽馬日未斷纜，手風大順。

田泰安在周日（23日）沙田賽事不乏實力馬，可望乘勝追擊。

其中，第七場方廐「星運明爵」上仗在田泰安胯下在田草1200米開齋，姿態從容不迫。

此駒周日增程跑1400米，方嘉柏在此駒上場贏馬後已透露，馬兒有同程氣量，而且可以繼續進步。

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