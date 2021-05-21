應屆日本希望錦標盟主「野田小子」，早前以熱門身份出戰日本三歲三冠系列首關的皐月賞，但最終大敗跑尾二。

正當幕後欲重整旗鼓，備戰下周日（30日）舉行的日本打吡，昨晚（20日）卻傳出「野田小子」受傷將棄戰的消息。

據練馬師安田隆行團隊表示，「野田小子」在昨晨結束操練回到馬房後，獸醫發現馬匹右橈骨骨折，須放草休養至少三個月，因此將不能在日本打吡中上陣。

安田隆行過往從騎時曾經在1991年，夥拍名駒「東海帝皇」攻下日本打吡，而轉往從練後亦訓練出「龍王」、「野田重擊」等良駒贏過不少大賽。

但卻未曾以練馬師身份派馬出戰日本打吡，因此他對於「野田小子」未能成為從練以來首匹打吡參戰馬都表示相當失望。

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