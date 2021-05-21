全季最後一項一級賽遮打盃於周日（23日）田戰第八場上演，全場共有八匹長途翹楚亮相。

其中，上季馬王「時時精綵」力爭再度蟬聯此賽，皆因牠是過去兩屆賽事得主。

但若純計近期表現，必以皇太后盃冠軍「勇猛神駒」最好，尤其是近年皇太后盃盟主進軍遮打盃的戰績甚佳。

上季便有「任我行」贏完皇太后盃後再出跑遮打盃獲亞，前季盟主「好好瑪」（已退役）則未有跑同屆遮打盃。

再之前兩季分別勝出皇太后盃的「時時精綵」及「鷹雄」（已退役），亦能於同年遮打盃入位。

「勇猛神駒」來港前後各曾一戰2400米皆贏，今場打鐵趁熱，有權連捷攻下遮打盃。

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