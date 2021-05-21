準馬王「金鎗六十」原是本屆遮打盃擂台躉，有機會讓香港相隔多年後再誕生三冠馬王，可惜事與願違，這匹17捷名駒被幕後選擇不跑該項三冠大賽尾關。

其馬主陳家樑說過不讓「金鎗六十」挑戰2400米G1遮打盃，是經過慎重考慮的，一切以馬兒健康及未來發展為依歸。

而遮打盃屬平磅賽，「金鎗六十」在當初排位前退出遮打盃，依例不需提供原因。

其練馬師呂健威近日受訪時，披露這匹鎮倉寶棄戰遮打盃的原因。

他說：「我原想讓牠競逐此賽（遮打盃），惟牠上仗（4月25日冠軍一哩賽）後小休，其間雖曾輕鬆踱步，但略嫌新鮮感稍重。」

「所以我與馬主及何澤堯商量，我們都擔心牠跑此途程（2400米）暫未能勝任，因此決定不讓牠角逐此賽。」

另一方面，呂健威與何澤堯這對「金鎗六十」代表人物，轉以應屆百週年紀念銀瓶三級賽冠軍「龍鼓飛揚」，攜手爭奪個人首次遮打盃勝利。

呂健威表示：「我為馬兒鎖定此賽為目標，我認為牠會喜歡跑此途程，應能交出理想表現。」

「我和照顧『龍鼓飛揚』的團隊一直對馬兒的表現很滿意，我對牠充滿信心。」

「馬兒脾性甚好，容易訓練，我們只需在牠每次上陣前為牠提升狀態即可。」

何澤堯季內已五勝一級賽，包括香港一哩錦標、董事盃、香港金盃、冠軍一哩賽及女皇盃，雖仍不及曾單季（18至19年度）七勝G1的潘頓，但卻是本地騎師相關創舉。

而一旦「龍鼓飛揚」在周日攻下遮打盃，何澤堯亦會把自己保持的相關紀錄改寫至六場。

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