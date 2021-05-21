曾有香港代表「靚蝦王」及「牛精福星」勝出的日本安田紀念賽，每逢6月初在東京競馬場進行，屬草地1600米國際一級賽。

去年此賽由「放聲歡呼」擊敗一代馬后「杏目」稱王，今年賽事定於6月6日星期日上演，且將如過去般轉播來港受注。

早前從日本越洋轉播來港受注的NHK一哩賽日，由大熱門「速度大師」攻下戲肉NHK一哩賽，騎師是李慕華。

年僅三歲的「速度大師」去年出道兩戰不敗，今年則先輸3月份2000米G2彌生賞，其後回師1600米即勝NHK一哩賽補數。

「速度大師」這匹小雄馬沒有天生速度，有的是一股強勁爆發力，這從牠上賽在幾乎不可能的情況下，留前鬥後稱霸NHK一哩賽可以看到。

由手塚貴久訓練的「速度大師」原定跑罷NHK一哩賽放草休息，待秋季再戰，惟幕後最終決定讓牠出師安田紀念賽，重新爭取兩連勝。

然而李慕華因要續策亦跑安田的「放聲歡呼」，「速度大師」屆時將由其他騎師主轡。

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