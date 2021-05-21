巴西名將莫雷拉自2013及2014馬季來港發展後，成績一直名列前茅，在2017年3月5日沙田日馬更達成一日八捷，屬前無古人的成就。

雷神在大賽表現同樣出色，今季分別憑「旺蝦王」、「夏威夷」及「達心星」分別勇奪百週年紀念短途盃、女皇銀禧紀念盃及香港打吡大賽。

本港現有12項一級賽，雷神已勝出其中11項，唯一未曾染指的是遮打盃。

沙田馬場周日（23日）舉行11場日馬，雷神在遮打盃將會夥拍方嘉柏馬房「時時有餘」出戰戲肉第八場遮打盃，力爭捧盃成為繼潘頓後，第二位實現在港國際一級賽大滿貫騎師。

「時時有餘」為應屆香港瓶季軍，當時僅落後馬王「時時精綵」半個馬位，證明本身屬於本港長途一線賽駒。

經過幾場賽事回氣後，「時時有餘」表現逐漸回勇，上仗角逐皇太后紀念盃負133磅，加上一度無路可上的情況下，最終僅以3.25馬位不敵受讓11磅的頭馬「勇猛神駒」跑第八名，表現並不失禮。

「時時有餘」父系「紅杉木」兩度來港參加香港瓶，其中在2010年屈居高多芬名駒「技藝精湛」之後屈居亞軍。

「紅杉木」隨後成為種馬後，其子嗣現今仍未出現任何一匹一級賽冠軍，最出色的是2017年新西蘭打吡亞軍「紅日漸升」（Rising Red）及2019年杜勒讓賽亞軍「晚間守望」（Night’s Watch）。

如今「時時有餘」再度挑戰一級賽，並且重配三次合作未失三甲的雷神壓陣，且看能否成為全球第一匹「紅杉木」子嗣揚威一級賽。

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