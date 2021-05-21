馬會周五（21日）公佈，高伯新旗下「上浦福滿」轉至韋達馬房，賀賢馬房「高富帥」改投葉楚航馬房，韋達馬房「將悅」則退役。

「上浦福滿」前季曾創下三連勝，可惜其後演出不進反退，季內八戰最叻跑第四。

此駒早前在泥地1800米大敗，如今轉由韋達訓練，幕後盼牠可捲土重來。

「高富帥」是匹三歲澳洲自購新馬，日前被驗出骨盆應力性受傷，現已停操，結果幕後在馬匹養傷期間，嘗試轉換環境。

五歲澳洲自購馬「將悅」，上季起在港出賽，並由見習騎師陳嘉熙打開勝門，今季卻暫七戰全部不入三甲。

此駒4月中曾因左前蹄球節接受內窺鏡手術，結果這天被安排脫離競賽行列。

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