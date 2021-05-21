外號神仙的蔡約翰剛周日（16日）憑「一定美麗」打破頭馬荒，摘下5月首Win，剛周三（19日）谷戰以「聲勢」及「平海歡星」起孖，馬房已展開新一輪強烈攻勢。

周日（23日）沙田草地日賽在全闊A跑道進行，蔡神仙在今年已舉行的同一跑道賽馬日，例有馬贏共取八Win。

如今重回福地共出九駒，陣容異常強勁，是他擴大榜首優勢的良機。

第三場四班1200米「神之水滴」，來港後七試大閘，備戰積極。

近四課閘由雷神親試，共獲一冠兩亞一季，放頭及後追跑法用齊，經已反覆試準。

此駒同父馬「活力長勝」贏過田草及谷中1200米，「神之水滴」部署依足廐侶「速遞奇兵」、「好眼光」、「勝得威風」及「勇闖」，可望同樣一出即勝。

第四場G3沙田銀瓶1200米「速遞奇兵」，出道四戰未逢敵手，質素深不可測。

這匹馬壇新星近三次贏馬同日蔡廐皆起孖，是馬房變倍器。

「速遞奇兵」上仗贏同程時間為1分08秒24，仲快過同日G1主席獎盟主「福逸」，相當犀利，今仗只孭118磅兼排6檔好跑，可保不敗兼捧盃。

第十場四班1400米「二雋」，五戰同程獲一冠三季，路程拿手，賽前由雷神親自踱步多課，重視之情可見一斑，乃坐位望贏之材。

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