新任公司騎師班德禮，由今年4月開始在港策騎出賽，至今憑韋達馬房「全才」及文家良馬房「紅麗舍」共取兩Win，成績不過不失。

班德禮表示每天都在學習中，希望藉此改善自己的騎功，而且樂在其中，希望盡快再交出頭馬。

班德禮在港的開齋馬，來自韋達馬房，練者曾表示有睇過對方在中東跑馬的錄影帶，覺得他是一位不錯的騎師，加上來港後晨操表現積極勤力，因此願意支持他。

周日（23日）沙田賽事，韋達有實力馬關照班德禮，第十場四班1400米之「贏盡天下」，上場在港初出跑同程，在班禮德胯下跑第三，證明質素甚高。

「贏盡天下」熱身後繼續跑1400米，人馬原庄配搭再戰，有力打開勝利之門。

班德禮受訪時說：「『贏盡天下』上場在港初出由我策騎，牠排外檔起步，沿途形勢未算有利，馬兒仍可交出理想的走勢，跑得接近。」

「從『贏盡天下』的跑法估計，今仗跑1400米沒有問題，相信將來可以跑更長途程。」

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