星期日（23日）田草日馬第三場四班1200米有四駒初出，來自不同馬房。

其中，蔡約翰馬房三歲新兵「神之水滴」試閘走勢出色，出王牌兼強配莫雷拉，立心打快攻，因此備受馬迷關注。

蔡約翰今早（21日）受訪時說：「『神之水滴』來港七次試閘獲一冠兩亞兩季，做了很多準備工夫，我對牠目前的狀態感到滿意。」

「『神之水滴』走規頗為純熟，牠具備速度之餘，後追也能勝任，至於屆時的戰略，要看臨場步速而定。」

「『神之水滴』操足而臨，不過周日始終是牠在港初出，我希望牠可以跑出應有水準，爭取最佳名次。」

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