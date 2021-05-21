隨着應屆最佳年長雄馬「氣自豪」因傷退役，去年在日本三冠系列尾關菊花賞力迫「鐵鳥翱天」入Q的「大哲學家」，被不少馬迷視為前駒的最佳接班馬。

不過，「大哲學家」自從勝出二級賽美國賽馬會盃後，表現未如預期，上仗角逐3200米一級賽春季天皇賞僅跑獲殿軍。

「大哲學家」在大長途發展未如理想，練馬師音無秀孝決定讓牠縮程角逐。

據日本媒體報道，「大哲學家」下仗將會縮程1000米，角逐6月27日在阪神競馬場舉行的一級賽寶塚紀念賽（2200米）。

不過，此駒慣常騎師李慕華早前已宣佈策騎「創世駒」，因此「大哲學家」屆時將換人上陣。

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