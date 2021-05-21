澳洲前騎師安國倫被喻為生命鬥士，沒有被年前在港墮馬致身體殘障所擊倒，近年積極工作，於自己最熟悉的馬圈活出新生命。

安國倫今天（21日）在社交網站上載了幾幅健身照，坐在輪椅上的他透過舉重舉啞鈴鍛煉身體，還留言自勉要抓緊人生目標努力達成，獲得不少網民點讚。

於2018年11月25日沙田日賽，他策騎「美麗寶寶」（已退役）墮馬，導致脊椎骨折移位及神經受損，最終半身不遂。

安國倫在2019年加入澳洲賽馬電視台Channel 7 Racing，以評述員身份恢復工作，現時則擔任澳洲騎師柏爾（Joshua Parr）的經理人，事業發展順遂。

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