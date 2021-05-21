韋達愛徒周俊樂停賽未完，旗下周日（23日）田戰其中兩匹實力馬均由潘頓壓陣，各有可勝之道。

韋達與潘頓今季暫在田戰合作六次，共獲一冠三亞成績，入Q率接近七成，數據突出。

第七場三班1400米「志在四方」，近三仗跑同程皆入位，總係差少少未竟全功。

如今重投首季贏馬功臣潘頓胯下，演出令人憧憬。

第九場三班1400米「閃得快」，上仗在同程只負「電子群星」屈居亞軍。

「電子群星」其後在二班賽入Q，實力可想而知，「閃得快」夥拍潘頓可贏今仗。

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