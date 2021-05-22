全球第二高評分賽駒「萬勝飛」，自3月連勝沙特盃及杜拜司馬經典賽這兩項一級賽以來，一直未有明確新目標。

不過，早前「萬勝飛」馬主經理人Ted Voute透露，馬主屬意不出戰皇家雅士谷賽期，轉而以7月舉行的日蝕大賽為目標。

Ted表示，練馬師高仕登認為「萬勝飛」回到英國後狀態及進度仍然很理想，惟馬兒去年10月於雅士谷馬場出戰英國冠軍錦標時表現欠佳，遂決定讓牠前往沙丘園馬場一戰。

這匹出自父系「虛則實之」的四歲雄馬，雖然在英國出道，但至今三場一級賽，包括法國打吡、沙特盃及杜拜司馬經典賽，均非在英國取得。

為此幕前幕後都希望「萬勝飛」能藉勇態在英國首勝一級賽。

此駒最終目標將是10月在法國隆尚馬場舉行的凱旋門大賽，幕後志在必得。

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