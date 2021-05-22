《玄機解馬》第三季第38集，將在周六（22日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》播出。

今集你冇睇錯，依然係《玄機解馬》，但兩位《競馬Fact Check》主持富仔同Paris都會一齊上嚟，同老師來個《玄機解馬》與《Fact Check》聯乘。

好多馬迷話想見到Paris同碧霞老師同台，因為《競馬Fact Check》佢哋兩位從未試過同一時間做主持，今次兩個卒之正式相見歡啦！

Paris先會上嚟大爆同棟哥喺《競馬Fact Check》嘅歡樂互動，講吓佢平日點樣逗女仔開心，而富仔亦會大爆Paris鏡頭後嘅蝦碌嘢。

喺節目上面，Paris展現咗與別不同嘅一面，佢會大方暢談入行經過同背景，除咗賽馬之外，佢亦接觸好多唔同範疇，包括自己創業搞生意。

另外，佢亦會大談同老公相處嘅種種趣聞，到底嫁個外籍老公，平日生活上會唔會彼此互放笑彈？

碧霞老師又會幫Paris點相，一點就話老師如果生多幾個仔，就真係富可敵國咁話！

仲話Paris有「冤枉桃花眼」，雖然生得靚而且多人追，但未必係好事？

另外全新環節，碧霞老師會同大家卜卦，睇吓周日（23日）嘅沙田賽事利熱門定易爆冷，仲會預測馬圈未來焦點熱話。

咁豐富嘅內容，記得要留意今集《玄機解馬》！

記住碧霞老師同富仔、Paris，都會提供周日沙田賽事心水馬，大家千祈咪走雞。

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