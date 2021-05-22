新加坡克蘭芝馬場今天（22日）有馬跑，總數11場賽事。其中，由第三場開始轉播來港受注至尾場為止。

為悼念上周六在毛里裘斯墮馬身亡的當地去年冠軍騎師祖格拉，克蘭芝馬場馬匹亮相圈在這天開場前，有全體在場人士站立默哀一分鐘。

合共20名騎師戴上黑色臂章，在亮相圈中央分站兩排，後排還有一些新加坡賽馬公會職員，全體默哀，現場氣氛肅穆。

亮相圈大屏幕還播放一段祖格拉生前曾於2014至2019年，在新加坡出賽六年的珍貴畫面。

他於獅城累計勝出217場頭馬，當中包括六場三級賽。

南非基維爾馬場在日前一次賽事前，亦進行類似的一分鐘哀悼儀式。

全體騎師當時齊集亮相圈，下跪以向祖格拉致意。

祖格拉曾於南非做見習騎師，並在2012及2013年連奪當地冠軍見習騎師寶座。

至於祖格拉出事的毛里裘斯戰神馬場，今日在跑馬前亦有默哀儀式悼念祖格拉。

29歲的祖格拉英年早逝，除香港有其同鄉兼好友田泰安捐出策騎費及勝出馬主顧明均捐出頭馬獎金，予其遺孀Chaaya及兩名年幼兒子Aryaan和Ahaan外，還有一眾星洲騎師和練馬師在新加坡練馬師公會（ARTS）的協助下進行募捐，並將所得款項轉寄給祖格拉在毛國的家人。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199